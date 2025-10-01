پخش زنده
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۳۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در استان یزد با کمک خیران و تلاش کارکنان این ستاد آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدعلی شاهحسینی در دیدار با سید اسدالله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور، افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۳۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در استان یزد با کمک خیران و تلاش کارکنان این ستاد آزاد شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.
شاه حسینی گفت: ستاد دیه استان یزد همواره تلاش میکند با جلب مشارکت تمام اقشار جامعه و برگزاری پویشهای مختلف، زمینه آزادی زندانیان غیرعمد را فراهم کند تا این افراد بار دیگر به آغوش خانواده بازگردند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت خیران و نیکوکاران یزدی موجب شده تا این ستاد در زمینه فرهنگسازی و کمک به آزادی زندانیان در کشور به عنوان الگویی برتر شناخته شود.
در این دیدار که با میزبانی ستاد مردمی دیه کشور برگزار شد، سید اسدالله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور با قدردانی از اقدامات انجامشده در استان یزد، وضعیت این ستاد را مطلوب ارزیابی کرد.
جولایی با اشاره به مردمی بودن این مجموعه گفت: ستاد دیه از سال ۱۳۶۹ به همت شهید سید اسدالله لاجوردی و با پشتیبانی خیران آغاز به کار کرده و تاکنون زمینه آزادی بیش از ۱۸۶ هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم ساخته است.
وی بزرگترین سرمایه ستاد دیه را اعتماد مردم دانست و افزود: فرهنگسازی و ترویج سنت نیکوی کمک در میان مردم موجب شده است این نهاد طی بیش از سه دهه پایدار و مؤثر عمل کند.
در ادامه این دیدار، دو طرف درباره برنامههای آتی ستاد مردمی دیه استان یزد و راهکارهای لازم برای اجرای آنها گفتوگو کردند.