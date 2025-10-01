به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امیر فولادی در این یادواره و در جمع سربازان پدافند هوایی سمنان گفت: سربازان دژهای محکم امنیت و زینت و قوام کشور است و فرماندهان بزرگی چون شهیدان صیاد و سلیمانی به اینکه سرباز وطن بودند افتخار می‌کردند.

امیر فولادی با بیان اینکه شهدای پدافند از جمله شهدای در معرکه هستند گفت : این شهدا سنگر پدافند را رها نکردند و همیشه و در همه حال مهیا و آماده رزم در مقابل دشمن بوده و هستند