اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره فعالیت یک سامانه جوی همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس اعلام هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی، یک سامانه جوی از امشب تا اوایل وقت روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه در استان فعال است.
فعالیت این سامانه به صورت وزش باد شدید و گردوخاک از امروز و در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده مناطق شمال، شرق و مرکز استان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولتآباد)، زواره، شاهینشهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، لنجان (زرینشهر)، مبارکه، مهاباد، نایین، نجفآباد، نطنز، هرند و ورزنه را در بر میگیرد.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، در روزهای جمعه ۱۱ مهر ماه و شنبه ۱۲ مهر ماه به دلیل پایداری نسبی جو، غبارآلودگی و ماندگاری آلایندههای جوی پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است، در ترددهای بینشهری احتیاط کنند و بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از حضور درفضای باز خودداری کرده یا در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند؛ همچنین از توقف و پارک خودرو در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره پرهیز شود. اطمینان از استحکام سازههای موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها هم ضروری است.
هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین مسئولان هم در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.