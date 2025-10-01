به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در شورای هماهنگی توسعه فرهنگ قرآنی با تاکید بر جایگاه قرآن در هدایت جامعه گفت: قرآن نسخه‌ای یگانه و بی بدیل است که در عرصه‌های مختلف انسان را هدایت می‌کند و جامعه‌ای که به آن عمل کند، رشد و پیشرفت می‌کند.

آیت ا... عبادی از فعالان قرآنی استان خواست فعالیت‌های قرآنی را تسریع و توسعه دهند تا جامعه بیش از پیش به آموزه‌های قرآن نزدیک شود و به قله‌های پیشرفت دست یابد.

استاندار نیز با اشاره به استقبال مردم خراسان جنوبی از طرح زندگی با آیه‌ها گفت: باید برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در مدارس و آموزشگاه ها، جلسات و دورهمی قرآنی خانوادگی و همچنین تولید محتوا در فضای مجازی برنامه ریزی کرد.

حجت الاسلام سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هم از تدوین سند تحول قرآنی که با همکاری آموزش و پرورش به مدت سه سال اجرایی می‌شود خبر داد.