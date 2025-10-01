پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: فاصله گرفتن از قرآن عامل اصلی آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در شورای هماهنگی توسعه فرهنگ قرآنی با تاکید بر جایگاه قرآن در هدایت جامعه گفت: قرآن نسخهای یگانه و بی بدیل است که در عرصههای مختلف انسان را هدایت میکند و جامعهای که به آن عمل کند، رشد و پیشرفت میکند.
آیت ا... عبادی از فعالان قرآنی استان خواست فعالیتهای قرآنی را تسریع و توسعه دهند تا جامعه بیش از پیش به آموزههای قرآن نزدیک شود و به قلههای پیشرفت دست یابد.
استاندار نیز با اشاره به استقبال مردم خراسان جنوبی از طرح زندگی با آیهها گفت: باید برای توسعه فعالیتهای قرآنی در مدارس و آموزشگاه ها، جلسات و دورهمی قرآنی خانوادگی و همچنین تولید محتوا در فضای مجازی برنامه ریزی کرد.
حجت الاسلام سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هم از تدوین سند تحول قرآنی که با همکاری آموزش و پرورش به مدت سه سال اجرایی میشود خبر داد.