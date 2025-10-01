پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره هواشناسی صفی آباد دزفول پاییز کم بارش با دمایی یک تا ۲ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت براساس الگوهای هواشناسی برای شهرهای شمال خوزستان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا رشنو با بیان اینکه براساس الگوهای هواشناسی، امسال متاسفانه بارندگی قابل ملاحظهای در پاییز ثبت نخواهد شد، گفت: بارندگیهای قابل ملاحظه امسال از اواسط آذرماه آغاز میشود و در زمستان افزایش مییابد.
وی با اشاره به تغییرات جوی ناشی از گرمایش هوا، افزود: گرمایش جهانی موجب وقوع پدیدههای حدی هواشناسی از جمله دمای بسیار پایین، گرمای بسیار زیاد، بارندگیهای شدید در مدت کوتاه و وقفه طولانی مدت در وقوع بارندگی شده است.
رشنو ادامه داد: اگر چه پیش بینی میشود در زمستان امسال بارندگی خوب و قابل ملاحظهای ثبت شود ولی به دلیل پدید حدی، احتمال اینکه تمام حجم بارندگی مورد انتظار در زمستان در یک یا ۲ دوره محدود و مابقی فصل، بارندگی ثبت نشود، قابل پیش بینی است.
رئیس اداره هواشناسی صفی آباد دزفول اظهار داشت: براساس الگوهای بلندمدت هواشناسی، میانگین دما در پاییز و زمستان یک تا ۲ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت است.
رشنو تصریح کرد: پاییز و زمستان گرم به این معنا نیست که دماهای پایین در این ۲ فصل به ویژه زمستان ثبت نشود بلکه سرمای این فصل عمق زیاد ندارد و زودگذراست.
کشاورزان نسبت به بیمه محصول خود اقدام کنند
رئیس اداره هواشناسی صفی آباد دزفول با بیان اینکه متاسفانه امسال کشاورزان با ۲ چالش تنش گرمایی وتنش آبی مواجه هستند، گفت: پیش بینی میشود که تنش گرمایی و آبی بر عملکرد کشتهای دیم و تنش دمایی شامل آستانه دمایی بالا یا دمای پایین عملکرد محصولات آبی اثرگذار باشد.
وی با توصیه به کشاورزان برای بیمه محصولات زراعی خود افزود: باتوجه به احتمال پراکنش نامناسب بارندگیها به کشاورزان دیم کار توصیه میشود کشت خود را به اواخر پاییز موکول و نسبت به مراقبت از محصولات خود اقدامهای لازم را برنامه ریزی کنند.
رشنو ادامه داد: گرمای هوا از طرفی موجب کاهش بارش برف در مناطق مختلف کشور نسبت به میانگین بلند مدت میشود که این موجب کمبود آب در پشت سدها میشود.
تنها امکان بارورسازی یک مدل ابر وجود دارد
رشنو با اشاره به طرح بارورسازی ابرها در کشور گفت: ۲۷ مدل ابر در سه ارتفاع پایین، متوسط و بلند شکل میگیرد که از نظر علمی تنها بارور سازی یک مدل ابر ممکن است.
وی افزود: ابرهای طبقات بالا به دلیل یخی بودن دارای رطوبت خاصی نیستند و به طور اساسی امکان بارورسازی ابرها در ارتفاع بالا وجود ندارد.
رئیس اداره هواشناسی صفی آباد دزفول اظهارکرد: از طرفی به دلیل خشکسالی، رفتار جو به گونهای است که جلوی ورود سیستمهای بارندگی به ایران گرفته میشود و در واقع ابر دارای رطوبت که آماده بارندگی است امکان ورود به ایران را ندارد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی باروری ابر هم آب مورد نیاز کشور را تامین نمیکند، افزود: آورد آب ناشی از باروری ابرها در حدی نیست که جوابگوی نیازهای کشور باشد و اثرگذاری محدودی دارد.
اداره هواشناسی صفی آباد دزفول چهار اسفند ۱۳۶۵ تاسیس شده و دارای کد بین المللی است؛ این ایستگاه هواشناسی در تاریخ ۱۰ اسفند همان سال مورد بهره برداری قرار گرفت.
چهار ایستگاه باران سنج شامل ایستگاههای دزفول (کوی مقاومت)، باغچه بان، لیوس و ماهور برنجی در شهرستان دزفول وجود دارد ضمن اینکه یک ایستگاه اقلیم شناسی در سردشت مستقر است.
سطح زیر کشت اراضی کشاورزی شهرستان دزفول بالغ بر ۹۰ هزار هکتار است که از این مساحت ۶۵ هزار هکتار از این مساحت مربوط به کشت آبی و ۲۵ هزار هکتار کشت دیم است.
سالانه بیش از ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و دامی در دزفول شامل یک میلیون و ۸۳۸ هزار تن محصولات زراعی، ۷۹ هزار تن محصولات باغی، چهار هزار و ۳۸۳ تن گوشت قرمز، ۳۳ هزار و ۳۲۳ تن شیر، ۳۱ هزار تن مرغ، یک هزار و ۵۱۰ تن تخم مرغ، یک هزار و ۴۷۸ تن عسل و ۲ هزار و ۱۹۰ تن انواع آبزیان سالانه در دزفول تولید میشود.
دزفول یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی و باغی در خوزستان و کشور است و پیشبینیهای هواشناسی در فعالیت کشاورزان این منطقه و جلوگیری از خسارت به آنها تاثیر مستقیم دارد.