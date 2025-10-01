شهردار منطقه ۱۳ تهران به همراه جمعی از مسئولان استانی و مدیران شهری، از بوستان جنگلی سرخه‌حصار و جنگل خجیر بازدید کرد تا روند تحویل و نگهداری این مناطق سبز و برنامه‌های توسعه و حفاظت از آنها بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر محمد نوری،در حاشیه این بازدید که با حضور معاون دادستان تهران، مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، مدیر کل محیط زیست، نمایندگان اداره کل منابع طبیعی استان تهران ، نمایندگان شرکت آب و فاضلاب، دادستانی منطقه، بخشدار و عوامل کلانتری انجام شد به اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز در محدوده شرق تهران اشاره کرد.

وی گفت:هدف اصلی این نشست، حل اختلافات موجود میان اداره محیط‌زیست، منابع طبیعی و شهرداری و تسریع در روند تغییر و تحول بوستان‌ سرخه‌حصار و جنگل خجیر است.

در این رصد میدانی، همچنین مباحثی درباره قطع درختان آفت زده ، کاشت نهال‌های جدید تا پایان سال، اجرای شبکه آبرسانی و توزیع آب در جنگل، احداث تصفیه‌خانه، و عقد قراردادهای مرتبط با آبرسانی و نهال‌کاری مطرح شد.