به مناسبت هفته دفاع مقدس، آیین گرامیداشت و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در دادگستری استان کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به نقش آفرینی رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس صرفاً یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای بزرگ برای ایمان، ایثار و مقاومت ملت ایران است.

وی افزود: شهدا سرمایه‌های اصلی انقلاب هستند و امروز وظیفه ما پاسداشت راه آنان و خدمت بی‌منت به مردم است. خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ این ملت‌اند و تجلیل از آنان در حقیقت تجلیل از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شاغل در مجموعه دادگستری استان کردستان تجلیل شد.