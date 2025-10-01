پخش زنده
آیین اعطای گواهینامه درجه یک هنری به جعفر دهقان هنرمند فرهیخته سینمای ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جعفر دهقان بیش از ۴ دهه است در سینمای ایران فعالیت دارد و نقشهای مختلفی را ایفا کرده که حضورش در سینمای دفاع مقدس و گونههای تاریخی بسیار پر رنگتر است.
در این مراسم سینماگران و هنرمندان از او و ویژگیهای شخصیتی اش صحبت کردند.
محسن علی اکبری تهیه کننده گفت: روحیهی بسیار بالای جعفر دهقان در بلمی به سوی ساحل در شرایطی که خرمشهر به تازگی آزاد شده بود، بسیار ارزشمند بود و به ما هم روحیه میداد.
جهانبخش سلطانی بازیگر پیشکسوت سینما هم که در فیلمهای بسیاری با دهقان هم بازی بوده است، گفت: فیلمهایی که باهم بودیم چنان مارا صمیمی کرد که با جعفر دهقان رابطهی خانوادگی پیدا کردیم. ایشان شخصیت والا ، حماسی و مبارزی دارد که در فیلمها نمود پیدا کرده است. او واقعا اهل خرد و دانش و ایمان و قلم است که باید فعالیت ایشان در سینما بیشتر باشد.
احمد میرعلایی تهیه کننده سینما نیز ضمن تشکر از حضور هنرمندان در این مراسم، گفت: راجع به جعفر دهقان حرفهای مختلفی مطرح شد، برای هنرمند بودن باید هنرمند زندگی کرد یکی از کسانی که درکنار همهی جنب و جوش هایش هنرمندانه زندگی کرده و از موفقیتهای اطرافیانش لذت برده جعفر دهقان است.او در عین سادگی یک رفیق تمام عیار است.
در ادامه محمدرضا شرف الدین تهیه کننده سینما گفت: در وجود جعفر دهقان یک نور مهدوی و علوی هست که آدم را به خود جذب میکند.
علی رویین تن کارگردان سینما هم درباره دهقان گفت: جعفر و هم دورهای هایش شبیه قلندرهای زمان ما هستند آدمهایی که دیگر شبیهشان در سینما پیدا نمیشود. هیچ وقت مغرور نبودهاند. خیلی زیباست آدم در هنر به جایی برسد که تکبر نداشته باشد و به قلب مردم حکم فرمایی کند و جعفر از آن هاست.او دکترای آدمیت دارد.
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی به عنوان حسن ختام نظرات سینمایی گفت: دفاع به ذات مقدس است و تاکید به دفاع مقدس و تاکید بر بوم و ملیت در گونه سینما نشانهی اهمیت این مسئله است.
او این سوال را مطرح کرد که چرا با وجود پیشرفت در تکنولوژی و ابزار سینما چرا به سینمای دفاع مقدس آن طور که لازم است توجه نمیشود.این یک تذکر و هشدار به ما مسئولین است که وظیفهی خودمان را بشناسیم و قدردان آدمهایی باید باشیم که مارا به اینجا رساندهاند.
بعد از صحبت فریدزاده لوح تقدیر و گواهینامه درجه یک هنری با حضور هنرمندان به جعفر دهقان اهدا شد.
در ادامه جعفر دهقان هم پس از دریافت لوح تقدیر گفت: من خودم را مدیون شهدای جنگ میدانستم. بعد از جنگ هم در نقشهای تاریخی مذهبی مثل مردان آنجلس و یوسف پیامبر و چهل سرباز بازی کنم.تلاش کردم در گونههای مختلفی بازی کنم و هیچ وقت نگفتم من بازیگرم.
در پایان مراسم هنرمندان یک عکس دسته جمعی گرفتند.