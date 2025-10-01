کشف بیش از ۶ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در خراسان جنوبی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشف ۶ هزار و ۲۵۰ قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی فاقد مجوز به ارزش ۹ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ یدالله دهقان افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را توقیف کردند.
وی افزود: در بررسی ازخودرو، ۶ هزار و ۲۵۰ عدد انواع لوازم آرایشی بهداشتی فاقد مجوز به ارزش ۹ میلیارد ریال کشف شد و در این رابطه پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.