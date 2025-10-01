به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ یدالله دهقان افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بررسی ازخودرو، ۶ هزار و ۲۵۰ عدد انواع لوازم آرایشی بهداشتی فاقد مجوز به ارزش ۹ میلیارد ریال کشف شد و در این رابطه پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.