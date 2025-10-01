چهار هزار جوان کهگیلویه و بویراحمد پشت نوبت وام ازدواج
چهار هزار و ۲۶ جوان در صف دریافت وام ازدواج و ۶ هزار و ۴۵۰ کهگیلویه و بویراحمدی در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، با هشدار نسبت به روند نزولی نرخ ازدواج و فرزندآوری، نسبت به تهدید جدی جمعیت در استان ابراز نگرانی کرد. فتاح محمدی، افزود: این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی مدیریت استان تبدیل شده و نیازمند همت مضاعف و برنامهریزی دقیق است. وی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۲۶ نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند ادامه داد: ۶ هزار و ۴۵۰ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار دارند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری از برنامهریزی برای افزایش سهمیه وامهای ازدواج و تسهیلات فرزندآوری در سفر پیشروی هیات دولت خبر داد و خواستار توجه ویژه به نیازهای جوانان و خانوادهها شد. محمدی اضافه کرد: در سال جاری، ۲ هزار و ۶۵۹ نفر در استان وام فرزندآوری و ۲ هزار و ۴۴۸ نفر وام ازدواج دریافت کردهاند.