پخش زنده
امروز: -
تفاهم نامه همکاری بین منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هدف از امضای این تفاهم نامه گسترش توان علمی و تحقیقاتی در ارائه و اجرای راه حلهای تخصصی طرحهای توسعهای منطقه است که بین محمد رضا رجبی مقدم مدیرعامل موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس و محمد جواد حسین زاده سلجوقی رییس دانشگاه علمی کاربردی استان خراسان رضوی به امضا رسید.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در این مراسم با اعلام آمادگی این دانشگاه در زمینه همکاری برای شناسایی ظرفیتهای مشاغل مهارتی مورد نیاز منطقه گفت: با توجه به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه مهارتی شغل محور است، زمینه برگزاری هر گونه دورههای مهارتی کوتاه مدت و بلند مدت متناسب با نیاز بخشهای صنعت، لجستیک گردشگری و خدمات را دارا است.
دکتر علی اکبری افزود: همچنین در صورت اعلام نیاز بخشهای صنعت میتوانیم علاوه بر استفاده از ظرفیت مدرسان منطقه از ظرفیت مراکز علمی کاربردی فعال در حوزههای مشابه برای انتقال تجارب مهارتی سایر استانها استفاده کنیم.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز در این مراسم به وجود نگاهی ویژه در سازمان منطقه نسبت به برگزاری دورههای مهارتی کوتاه مدت و بلند مدت و ضرروت حضور مؤثر دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تربیت نیروی انسانی ماهر برای طرح های بزرگ در دست اقدام منطقه در بخشهای صنایع و سایر حوزههای سرمایه گذاری اشاره و گفت: این تفاهمنامه با موضوع بکارگیری توانمندیها و ظرفیتهای دانشگاه جامع علمیکاربردی و موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منظور فراهم نمودن زیرساختهای لازم جهت ایجاد، توسعه و تقویت آموزشهای علمی و کاربردی در این منطقه به امضا رسیده است.
رجبی مقدم افزود: برخی از اهداف و زمینههای همکاری مهم در این تفاهم نامه ایجاد کمیته مشترک به منظور همکاری و گسترش ارتباطات متقابل (ارتباط صنعت و دانشگاه)، بستر سازی اشتغال دانش آموختگان ممتاز با معرفی آنان به صنایع کوچک و بزرگ تحت پوشش و تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر در قالب دورههای مصوب در مقاطع تحصیلی کاردانی و کوتاه مدت هستند.
وی ادامه داد: برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت به منظور ارتقای توان علمی کارشناسان و محققان موسسه در مراکز تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی و خدماتی، جلب همکاری صنایع مختلف در منطقه با دانشجویان جهت هدایت آنان برای شرکت در دورههای کارورزی و کارآموزی، فراهم نمودن زمینههای بازدیدهای علمی دانشجویان از ظرفیتهای تجاری، صنعتی منطقه ویژه اقتصادی سرخس و برگزاری و پشتیبانی سمینارها، جشنوارههای علمی تخصصی و همایشهای مشترک از دیگر اهداف و زمینههای همکاری میباشد.