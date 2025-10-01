پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در مراسم افتتاح ۲۶۸ طرح گردشگری در سراسر کشور گفت: بخش خصوصی، موتور پیشران اقتصاد و توسعه کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۲۶۸ طرح گردشگری که امروز بصورت همزمان در کشور افتتاح شد، شامل ۳۳ هتل و هتلآپارتمان، ۹۸ اقامتگاه سنتی و بومگردی، ۲۶ سفرهخانه سنتی، ۱۲ مجتمع گردشگری و ۹۹ واحد دیگر از تأسیسات گردشگری است که با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان، زمینه اشتغال برای ۲۸۳۰ نفر را فراهم میکند.
وزیر میراثفرهنگی در ابتدای این مراسم پس از افتتاح طرح هایی از استان ایلام ، با تجلیل از همت سرمایهگذاران ایلام گفت: ایلام یکی از کانونهای تمدنی ایران و استانی با ظرفیتهای بینظیر گردشگری، مردمی خونگرم و مهماننواز و صنایعدستی ارزشمند است. این استان نهتنها به واسطه تاریخ و فرهنگ غنی خود، بلکه به عنوان میزبان میلیونها زائر عتبات عالیات، جایگاه ویژهای در صنعت گردشگری دارد.
صالحیامیری در ادامه پس از افتتاح طرح های گردشگری استان قزوین افزود : قزوین، استانی ریشهدار در تمدن ایرانزمین، با آثار تاریخی فاخر همچون مجموعه سعدالسلطنه و صنایعدستی زیبا، ظرفیتهای گستردهای برای تبدیلشدن به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور دارد. نزدیکی به پایتخت نیز یک مزیت استراتژیک برای رونق هرچه بیشتر گردشگری قزوین به شمار میرود.
وزیر میراثفرهنگی پس از افتتاح طرح های استان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه این استان گفت: خراسانرضوی قطب اصلی گردشگری زیارتی کشور است و در کنار آن، سایر حوزههای گردشگری نیز رشد چشمگیری داشتهاند. زیرساختهای مناسب این استان باعث شده است تا مشهد به مرکز مطمئن برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی تبدیل شود. انتظار ما از این استان، الگوسازی برای سایر استانهای کشور است.
صالحیامیری همچین بعد از افتتاح طرح های گردشگری استان بوشهر ضمن تأکید بر اهمیت گردشگری دریایی افزود : بوشهر نقطهای حیاتی در جغرافیای ایران است. این استان ظرفیت زیادی در گردشگری دریایی دارد و باید بیش از پیش در این حوزه سرمایهگذاری شود. خوشبختانه بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال است و آینده روشنی در انتظار گردشگری دریایی جنوب کشور خواهد بود.
همچنین با افتتاح طرح های استان سمنان، وزیر میراثفرهنگی گفت : سمنان ، استانی با ظرفیتهای بیبدیل گردشگری است که هم مقصد اقتصادی و هم مقصد گردشگری محسوب میشود. این استان با برخورداری از موقعیت ویژه در کویرنوردی و میزبانی از زائران رضوی، میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود. نقش بخش خصوصی در این مسیر بسیار تعیینکننده است و ما بخش خصوصی را موتور پیشران توسعه گردشگری میدانیم.
صالحیامیری پس از افتتاح طرح های گردشگری استان مازندران با اشاره به جایگاه این استان افزود : سه استان شمالی کشور، تصویر زیبای ایران در ذهن گردشگران داخلی و خارجی هستند. با آغاز طرح های گردشگری دریایی در شمال کشور، رونق چشمگیری در صنعت گردشگری این استانها بهویژه مازندران شکل خواهد گرفت و افقهای جدیدی در توسعه گردشگری ملی گشوده میشود.
همزمان با فرا رسیدن هفته گردشگری، آیین افتتاح همزمان ۲۶۸ طرح گردشگری در کشور امروز با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاونان و مدیران وزارتخانه، مدیران تشکلهای گردشگری و جمعی از سرمایهگذاران و فعالان این صنعت در هتل سنتی (بوتیکهتل) ملوکانه برگزار و این طرح ها بصورت برخط و سراسری توسط وزیر میراثفرهنگی افتتاح شد.