رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از اقدامات مهم ما توسعه شبکه شتابنگاری کشور است و هماکنون بیش از ۱۶۰۰ دستگاه شتابنگار در نقاط مختلف کشور فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غزال راهب در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی که با حضور شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان و کلدانیان و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی و مدیران زیرمجموعه راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: این دستگاههای شتابنگار بهصورت برخط کوچکترین لرزهها را ثبت میکنند.
وی ادامه داد: این سامانه کمک میکند در زمان بحران، واکنش سریعتری داشته باشیم و برنامه ما توسعه این شبکه به ۳ هزار دستگاه با بهرهگیری از فناوریهای نوین است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با تشریح برنامهها و اقدامات این مرکز در حوزههای مختلف ایمنی و توسعه شهری گفت: مرکز تحقیقات، مأموریت خود را در سه محور اصلی توسعه کیفیت، افزایش بهرهوری و کاهش خطر دنبال میکند و کاهش خطرپذیری از سوانح طبیعی و غیرطبیعی یکی از پایهایترین اهداف آن است.
راهب افزود: رعایت الگوی حفظ محیط زیست و استفاده از فناوریهای نوین در اولویت بوده و این الگو بهعنوان یک نظام تشویقی، احداث ساختمانها را از منظر کاهش مصرف انرژی و آب ارزیابی میکند.
وی بیان کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نه تنها یک نهاد پژوهشی، بلکه بازوی اصلی سیاستگذاری و تضمین کیفیت در ساختوساز کشور است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مرکز وظیفه توسعه صنعتیسازی در بخش مسکن را نیز برعهده دارد و در این راستا تدوین دستورالعملهای فناوریهای نوین، صدور گواهینامههای فنی و راهاندازی پلتفرم معرفی محصولات صنعتی و روشهای نوین ساختوساز را دنبال میکند.
راهب با اشاره به اینکه موضوع فرونشست زمین از مهمترین مسائل مورد پیگیری است، اضافه کرد: کارگروههای تخصصی در این خصوص پایش و مطالعات لازم و اقدامات مهم را ارزیابی و بررسی میکنند.
وی اظهار داشت: ارزیابی ایمنی ساختمانها در سطح کشور با جدیت دنبال میشود که باید در سطح استانها نیز اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.