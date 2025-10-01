برگرفته از خاطرات و زندگی نامه شهدا و ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مجری برنامه شب‌های روشن گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، مجموعه کتاب‌ها با موضوع خاطرات شهدا و ایثارگران و زندگی نامه شهیدان در صداسیما مرکز اصفهان رونمایی شد.

محمود افقری افزود: این ۹ جلد کتاب برگرفته از ۱۰ سال مستندات ضبط شده در برنامه رادیویی است که در صدا و سیمای مرکز اصفهان پخش شد و در این برنامه رادیویی خاطرات ۳۲۲ راوی در بیش از ۳۶۰ برنامه در این مجموعه کتاب گردآوری شده است.

وی افرود: کتاب‌های به چاپ رسیده از انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و همچنین همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان و فرهنگسرای پایداری شهرداری به چاپ رسیده است.