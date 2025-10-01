پخش زنده
به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری جشنواره و نمایشگاه «نان، سنت، طعم» در قلعه والی شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جشنواره و نمایشگاه «نان، سنت، طعم» در محل قلعه والی با هدف معرفی خوراکهای بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه گردشگری خوراک؛ در ایلام آغاز به کار کرد.
«فرزاد شریفی» گفت: در این جشنواره، بیش از ۴۰ صنعتگر فعال استان حضور دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: برپایی سیاه چادرها به عنوان نماد سنت و فرهنگ این دیار و نیز پخت نان ساجی و انواع غذاهای محلی که در فهرست آثار ناملموس به ثبت رسیده؛ در کنار تولیدات هنرمندان استان در زمینه صنایع دستی؛ از جمله آثاری است که علاقه مندان میتوانند از آنها بازدید کنند.
به گفته وی این نمایشگاه از امروز، ششم تا ۱۱ مهرماه دایر است.