زنگ جشن عاطفهها با حضور مسئولان در مدرسه ابتدایی شهید آل طه نواخته شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیر کل کمیته امداد استان قم در این مراسم گفت: امسال جشن عاطفهها در دو مرحله اجرا شد که مرحله اول از مرداد تا ۳۱ شهریور در پایگاههای شهر، مصلی و مراکز نیکو کاری و خیریهها برگزار شد.
حجت الاسلام مهری افزود: مر حله دوم همزمان با آغاز سال تحصیلی از اول مهر آغاز شد و تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد.
وی گفت: در مرحله اول ۱۹،
۵ میلیون ۴۰۰ هزار تومان کمک نقدی و ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک غیر نقدی اهدا شد که در بین دانش آموزان نیازمند توزیع میشود.