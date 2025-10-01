پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش ایمنی حملونقل و تسهیل در جابهجاییهای منطقهای، بستههای تحولآفرین و پیشنهادی حوزه راه و شهرسازی در آذربایجانغربی را احصا، پیگیری و عملیاتی میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهار داشت: مجموعه راه و شهرسازی با شعار راه توسعه و سرمایهگذاری را ما میسازیم در راستای توسعه استان بیش از پیش فعال بوده و با جدیت در این راستا فعالیت شبانهروزی دارد.
وی ادامه داد: اجرای با کیفیت طرحهای راهسازی و مسکن توسط کارشناسان به صورت شبانهروزی رصد و ارزیابی میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: برای هر کیلومتر راه ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه میشود و کیفی سازی در ساخت و احداث راههای ارتباطی نیز در اولویت طرحهای ما قرار دارد.
آرامون افزود: در بخش مطالعات راهسازی نیز ۱۰ پروژه راهسازی در سطح استان به طول ۲۱۰ کیلومتر در دست مطالعه هستند و ۴۹۰ میلیارد ریال برای این بخش نیز اعتبار پیشبینی شده است.
وی بیان کرد: افزایش کیفیت ساخت و سازها در حوزه طرحهای عمرانی راه و شهرسازی در اولویت بوده و با جدیت دنبال میشود.
گفتنی است در ادامه این جلسه حاضران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.