به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی در آستانه ورود به یکی از مهم‌ترین تحولات جمعیتی خود در دهه‌های اخیر قرار دارد. این استان بعد از گیلان و مازندران بیشتر جمعیت سالمند کشور را دارد.

علت اصلی این روند، کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی اعلام شده است.

اول اکتبر از سوی سازمان ملل به عنوان روز سالمند نامگذاری شده روزی که در تقویم کشور مصادف با نهمین روز از فصل پاییز است.

به بهانه این روز سری به آسایشگاه جامع سالمندان استان مرکزی در ابراهیم‌آباد زدیم تا لحظاتی را پای حرف دلشان بنشینیم و گوشی شنوا برای حرف‌هایشان باشیم.

ساعات اولیه صبح است که وارد می‌شویم، در حیات آسایشگاه تعدادی از پدران و مادران را می‌بینیم که در کنار هم نشسته‌اند، حرف می‌زنند و می‌خندند.

در بین‌شان می‌توان چهره‌هایی را دید که در خاطرات خود محو شده اند.

سر صحبت را با سلام و صبح بخیر باز می‌کنیم، از حضور و آرامش‌شان می‌پرسم؛ یکی‌شان می‌گوید مثل خانواده هستند و به یکدیگر در کار‌ها کمک می‌کنند.

پای صحبتشان که می‌نشینی یک دلتنگی دارند و آن هم نبودنشان در کنار اعضای خانواده است؛ بعضی‌هایشان حتی نام و نشانی از خانواده‌شان ندارند.

مسئول فنی و مدیر داخلی آسایشگاه به ما گفت: ۱۲۰ سالمند پدر و مادر در این مرکز نگهداری می‌شوند.

ابراهیم محمدشاهی با اشاره به اینکه این مرکز سال ۱۳۸۱ به کمک خیرین تأسیس شده است، افزود: سالمندان در مرکز نیازمند توجه هستند، هر چند که کادر درمان و روانشناس در مرکز حضور دارند و نیاز این عزیزان را برطرف می‌سازند ولی دیدار و گفت‌و‌گو با یک فرد می‌تواند بر روحیه آنان تأثیر بسزایی داشته باشد.

او ادامه داد: مردم می‌توانند با حضورشان در مرکز و هم‌صحبتی با این عزیزان باعث ایجاد حال خوب برای این پدران و مادران شوند.

گرچه تصورمان از سالمندی ناتوانی است، ولی بودند در بین شان افرادی که توانمندی‌های خاصی داشتند، از پدری که خالق کار‌های هنری بود تا استاد دانشگاهی که همچنان خواندن و نوشتن مقالات علمی را جزء برنامه‌های روزانه خود داشت.

نباید فراموش کنیم که موی سفید پدران و مادران سالمند کتاب پُر بهای تجربه‌ها و سینه‌هایشان مالامال از آلام زندگی است؛ آنانی که باید قدرشان را بدانیم و از برکت وجودشان تا فرصت هست بهره بگیریم.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی هم با اشاره به اینکه ۱۰ درصد جمعیت استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهد، گفت: چندی پیش شهرستان اراک به عنوان دهمین کلانشهر دوستدار سالمند معرفی شد.

الله‌ دادی ادامه داد: در شرایطی که سالمندی جمعیت با سرعت پیش می‌رود، امکانات و خدمات موجود متناسب با این تحولات گسترش نیافته است، به همین دلیل و در این راستا با بسیج عمومی و مشارکت دستگاه‌ها بایستی در کالبد شهر تغییراتی برای زندگی سالم و توأم با آرامش سالمندان ایجاد شود.