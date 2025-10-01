به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منوچهر شیخی گفت: بازرسی از فروشگاه‌های عرضه فرآورده‌های خام دامی با هدف تضمین سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه محصولات غیرقابل مصرف در اندیمشک اجرا و بیش از ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی شامل؛ انواع گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و تخم‌مرغ به دلیل اتمام تاریخ مصرف و شرایط نامناسب نگهداری، از نظر بهداشتی غیرمجاز تشخیص داده شد.

وی افزود: کارشناسان اداره دامپزشکی اندیمشک پس از بررسی‌های دقیق و تأیید عدم صلاحیت مصرف انسانی، کلیه اقلام مکشوفه را مطابق با ضوابط و شیوه نامه‌های بهداشتی معدوم‌سازی کردند.

شیخی اظهار داشت: سلامت مصرف‌کنندگان و صیانت از حقوق شهروندان در دسترسی به فرآورده‌های خام دامی سالم و بهداشتی، اولویت اصلی اداره دامپزشکی است که این امر با نظارت‌های روزانه و مستمر بر مراکز عرضه، به خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای که حجم بالایی از محصولات را توزیع می‌کنند، با جدیت دنبال می‌شود و ما اجازه نخواهیم داد سودجویان و متخلفان، با عرضه محصولات فاسد و تاریخ منقضی، سلامت جامعه را به خطر بیندازند.

رئیس اداره دامپزشکی اندیمشک تصریح کرد: از همه مسئولین فنی و دست‌اندرکاران فروشگاه‌ها درخواست می‌شود تا در خصوص نگهداری صحیح فرآورده‌ها و توجه به تاریخ مصرف آنها، حداکثر دقت را به عمل آورند، زیرا هرگونه تخلف بهداشتی، بدون اغماض مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

وی از عموم شهروندان خواست تا هنگام تهیه فرآورده‌های خام دامی (گوشت، مرغ، ماهی و تخم‌مرغ) از مراکز مجاز عرضه، حتماً به مشخصات محصول، تاریخ تولید و انقضاء، و لوگوی حک شده سازمان دامپزشکی کشور روی بسته بندی‌ها و بسته‌بندی‌های وکیوم توجه کامل کنند و این نکات ساده، تضمین‌کننده سلامت و کیفیت محصول مورد استفاده شما و خانواده‌تان خواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد مشکوک نیز، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به این اداره اطلاع دهید تا در اسرع وقت رسیدگی شود و بدین ترتیب در تأمین سلامت و بهداشت جامعه مشارکت فعال داشته باشند.