پخش زنده
امروز: -
محفل شعر بزگداشت مولانا با حضور شاعران، اساتید دانشگاه و علاقمندان به شعر و ادبیات در فومن برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه فومن در این مراسم زبان شعر را در رشد فکری جامعه بسیار موثر دانست و گفت: شاعران با شعرهای خود نشاط، طراوت و تحرک را در جامعه ایجاد میکنند و امید آفرین هستند.
حجتالاسلام والمسلمین داودی افزود: شاعران به انسانها درس زندگی، حریت و آزادگی میدهند و ظرفیتهای علمی و فرهنگی را توسعه میدهند، اما اگر خدای ناکرده اشعار بر خلاف اینها و منفی باشد باعث تخریب بنیانهای علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی خواهد شد.
در این مراسم ۶ نفر از شاعران تازهترین سرودههای خود را در زمینههای مختلف بویژه جنایات اسرائیل قرائت کردند.