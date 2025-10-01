به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه فومن در این مراسم زبان شعر را در رشد فکری جامعه بسیار موثر دانست و گفت: شاعران با شعر‌های خود نشاط، طراوت و تحرک را در جامعه ایجاد می‌کنند و امید آفرین هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین داودی افزود: شاعران به انسان‌ها درس زندگی، حریت و آزادگی می‌دهند و ظرفیت‌های علمی و فرهنگی را توسعه می‌دهند، اما اگر خدای ناکرده اشعار بر خلاف اینها و منفی باشد باعث تخریب بنیان‌های علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی خواهد شد.

در این مراسم ۶ نفر از شاعران تازه‌ترین سروده‌های خود را در زمینه‌های مختلف بویژه جنایات اسرائیل قرائت کردند.