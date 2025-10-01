به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف بیش‌از ۵۱ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری ۲۲ قاچاقاچی در مرزهای این استان در چند روز اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را در مرزهای استان کشف کنند.

وی بیان کرد: مأموران در این عملیات‌ها موفق شدند، ضمن دستگیری ۲۲ قاچاقچی سوخت و توقیف ۴۱ دستگاه انواع وسلیه نقلیه، مقدار ۵۱ هزار و ۷۷۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه محموله مکشوفه به همراه متهمان تحویل مراجع قضایی شدند، افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف شده ۳۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.