به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق یک دستگاه موتور سیکلت سنگین به ارزش ۲ میلیارد و ۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط موتور سیکلت کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران پلیس آگاهی شهرستان سلماس موتور سیکلت قاچاق را در حین گشت زنی در یکی از خیابان‌های شهرستان سلماس کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.