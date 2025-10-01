استاد مهپاره اکبری هنرمند برجسته و پیشکسوت عرصه پوشاک سنتی ایران، برگزیده جایزه ترنج سیمین جشنواره سرو سیمین بود و نقشی تأثیرگذار در تلفیق زیبایی شناسی سنتی و مدرن در طراحی لباس ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با انتشار پیامی ، درگذشت استاد مهپاره اکبری، استاد پیشکسوت پوشاک سنتی ایران را تسلیت گفت.

در پیام مریم جلالی دهکردی آمده است: استاد مهپاره اکبری، مهپاره آسمان هنرمندان صنایع دستی، از نسل زنان توانمندی بود که قادر بود در عرصه طراحی لباس، دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی و کاربردی سنتی و مدرن را بر سر میز تعامل بنشاند و آن‌ها را در اثری واحد تجمیع کند. برگزیده جایزه ترنج سیمین جشنواره سرو سیمین، همواره برکت وجودشان جایگاه مهم زنان در این عرصه را خاطرنشان می‌ساخت.

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، این ضایعه بزرگ را به خانواده ارجمند استاد و جامعه فعالان صنایع دستی ایران تسلیت عرض کرده و برای آن مرحومه ، علو درجات را از خداوند منان مسئلت دارد.