به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس مرکز وکلا در مراسم تحلیف هزار و ۲۰۰ نفر از کارآموزان وکالت در حرم مطهر امام خمینی (ره) گفت: وکلا نباید خود را از آموزش‌ بی‌نیاز بدانند؛ همواره در مسیر به روز رسانی دانش خود قدم بردارند و بدانند گاهی یک لایحه درست و به‌موقع می‌تواند مسیر دادرسی را تغییر دهد و کمک شایانی به دستگاه قضایی کند.

حسن عبدلیان‌پور افزود: این مراسم فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل است و تاکنون تحلیفی با چنین جمعیتی برگزار نشده بود؛ این اتفاق بی‌سابقه، اهمیت و نقش وکالت در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات و خودمراقبتی گفت: وکلا باید همواره امانت‌داری و شجاعت بیان را در رفتار حرفه‌ای خود مدنظر داشته باشند. یک وکیل باید شجاعت بیان داشته باشد؛ یعنی زمانی که متوجه شد حق با موکلش نیست، صادقانه آن را اعلام کند و در صورت لزوم حق‌الوکاله را مسترد نماید.

رئیس مرکز وکلا به اهمیت آموزش و به‌روز بودن حرفه‌ای وکلا اشاره کرد و افزود: وکلا نباید خود را از آموزش‌های روز بی‌نیاز بدانند؛ همواره در مسیر به روز رسانی دانش خود قدم بردارند و بدانند گاهی یک لایحه درست و به‌موقع می‌تواند مسیر دادرسی را تغییر دهد و کمک شایانی به دستگاه قضایی کند. علم وکیل چراغ راه وکلای متعهد است و دقت و آگاهی حرفه‌ای، نقش مستقیم در احقاق حق دارد.

وی با اشاره به اهمیت شجاعت در مسیر رسالت وکالت اشاره کرد و گفت: وکیل باید شجاع در دفاع از حق و در مسیر عدالت باشد. این صفت، وکیل را از دیگران متمایز می‌کند و تضمین‌کننده رعایت حقوق موکلان و عدالت قضایی است.

عبدلیان‌پور با استناد به فرمایشات امام خمینی (ره) افزود: وکالت رسالت است، اگر در مسیر حق باشد عبادت است و اگر در مسیر باطل باشد، بزرگ‌ترین جنایت است. امام راحل تاکید داشته‌اند که قوه قضاییه باید مستقل باشد و پناهگاه مردم مظلوم از این رو وکیل و قاضی اگر در مسیر حق نباشند، ظلم بزرگی به جامعه روا داشته‌اند.

وی در ادامه به مسئولیت اجتماعی وکلا اشاره کرد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از هزار وکیل آمادگی خود را برای وکالت معاضدتی خانواده‌های آسیب دیده از جنگ اعلام کردند. این اقدام شجاعانه و ارزشمند، نمونه بارزی از مسئولیت اجتماعی و تعهد وکلا برای حمایت از مردم و کمک به دستگاه قضایی است که باید همواره مورد تشویق وقدردانی قرار گیرد.