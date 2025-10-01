پخش زنده
کارشناس سلامت سالمندان مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس مرکز بهداشت خوزستان گفت: سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت انسان است که در کنار سلامت جسمی، روانی و اجتماعی قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نسیم علی پور با بیان اینکه سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت انسان است که در کنار سلامت جسمی، روانی و اجتماعی قرار میگیرد، اظهار کرد: همانطور که سلامت جسمی و روانی ضروری است، سلامت معنوی به انسان کمال یافتگی، آرامش، امید، معنا و رضایت درونی میدهد.
وی افزود: هدف اول سند ملی سالمندان، ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی است که با راهبرد استفاده از ظرفیتهای رسانهها در راستای احیا و ارتقای منزلت سالمندان، خواستار اجرای سیاست ترویج معنویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی از سوی دستگاههای عضو است.
علی پور بیان داشت: هدف سوم باعنوان" حفظ و ارتقا سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان" است که با راهبردهای توسعه کمّی و کیفی خدمات سلامت معنوی و معناداری زندگی سالمندان، و راهبرد توسعه وتقویت خدمات نگهداری از سالمندان معنویت در سالمندی، سیاستهای فرهنگ سازی و تولید دانش بومی سلامت معنوی در سالمندی با مشارکت فعال همه گروههای مرجع) حوزه و دانشگاه حمایت از خدمات مشاورهای و آموزشی سلامت معنوی و معناداری زندگی، سیاست ادغام مفاهیم بومی شده سلامت معنوی و معناداری زندگی در مراقبتهای بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمندان و سیاست توسعه و حمایت از برنامههای حوزه معنویت و دین داری در سالمندی در صدد دستیابی به سلامت و تعالی سالمندان جامعه است.
کارشناس سلامت سالمندان مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: سند ملی سالمندان، حمایت از توسعه خدمات اجتماعی، دینی، معنوی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تفریحی و سیاحتی سالمندان؛ با ساماندهی و تقویت برنامهها و فعالیتهای فوق را از طریق: توسعه زیرساخت ها؛ مدلسازی، شبکه سازی و توسعه سمنهای ارائه دهنده این خدمات به ویژه خیریهها و داوطلبان، اطلاع رسانی و تسهیل دسترسی به خدمات مذکور، توسعه و مناسب سازی برنامهها با رویکرد جامعه محور برای سالمندان، حمایت از رویدادها، جشنوار هها و مسابقات مرتبط و تهیه و تولید محتوا و محصولات تخصصی میسر میداند.
وی در تشریح اهمیت سلامت معنوی میگوید: سلامت معنوی تأثیر مستقیمی بر سایر ابعاد سلامت دارد از جمله:
• سلامت روان: باعث کاهش استرس، اضطراب و افسردگی و افزایش احساس رضایت از زندگی.
• سلامت جسم: افراد دارای سلامت معنوی معمولاً سبک زندگی سالمتری دارند و حتی در بهبودی از بیماریهای سخت مقاومت بیشتری نشان میدهند.
• تابآوری: به فرد کمک میکند تا در برابر طوفانهای زندگی قویتر بایستد و بحرانها را با معنای بیشتری پشت سر بگذارد.
• افزایش کیفیت زندگی: تحقیقات نشان میدهد سالمندانی که از سلامت معنوی بالایی برخوردارند، رضایت بیشتری از زندگی گزارش میدهند و حتی ممکن است طول عمر بیشتری داشته باشند.
خودمراقبتی معنوی در سالمندان
علی پور اضافه کرد: سلامت معنوی فرایندی است که علاوه بر بهرهگیری در درمان جسمی بیماران، میتواند در درمان روحی و روانی بیماران مفید باشد و از آن بیشتر، میتواند شرایطی را در جامعه پدید آورد که سلامت اجتماعی را نیز افزایش دهد و در نهایت به کمال و تعالی همهجانبه انسان و انسانیت کمک کند؛ بنابراین از آنجا که سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت در سالمندان است، ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی باید درک و شناخت درستی از معنویت و چگونگی تأثیر آن بر زندگی افراد مسن داشته باشند. در سالمندان ایرانی با توجه به مذهبیبودن جامعه، ارتباط نزدیک با خدا و اعتقادات مذهبی تأثیرات زیادی روی سلامت معنوی آنان میگذارد و معمولاً مذهب و معنویت ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند.
وی اظهار داشت: خود مراقبتی معنوی کمک میکند با خالق هستی آشنایی پدید آید و معنای زندگی را درک شود. موارد ذیل کمک کننده هستند:
در نظر گرفتن زمانی در روز برای عبادت و نیایش
انجام کارهای خیر و عام المنفعه
شرکت کردن در مراسم و مناسک دینی و مذهبی
تلاوت یا شنیدن آیات قرآن
مطالعه متون و ادبیات مذهبی و معنوی
کمک به نیازمندان
شکرگزاری نعمتهای الهی