به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا نهم مهرماه، بیش از ۲۸ میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

از این مبلغ، ۲۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است.

همچنین، واردات کالاهای اساسی و دارو با سهم ۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، برای نیازهای خدماتی کشور هم حدود ۸۰۲ میلیون دلار ارز تامین شده است.