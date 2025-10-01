پخش زنده
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: براساس برآورد انجام شده امسال ۲۸ هزار تن گردو از سطح باغات استان برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زاهد حاجی میرزایی بابیان اینکه با اشاره به اینکه برداشت گردو در باغات استان آغاز شده است، اظهار کرد: ۱۱ هزار هکتار از باغات کردستان به درخت گردو اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه طرح سرشاخه کاری به منظور افزایش بازدهی و عملکرد این محصول در استان از چند سال گذشته به اجرا درآمده است و هر سال انجام میشود، گفت: امسال ۵۰۰ هکتار سرشاخه کاری انجام شده است.
حاجی میرزایی اضافه کرد: یکی از اقدامات شاخص سازمان جهاد کشاورزی اصلاح و تبدیل باغات موجود و سنتی به مکانیزه و در اصطلاح درجه یک است
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: درسرشاخه کاری تاج درختان قدیمی حذف و بر روی بازوی اصلی درختان عملیات پیوند انجام میشود و بعد از طی سه سال درخت گردو سرشاخه کاری شده به باردهی و عملکرد مناسب یعنی به طور متوسط ۲ برابر افزایش پیدا میکند.