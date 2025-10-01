به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زاهد حاجی میرزایی بابیان اینکه با اشاره به اینکه برداشت گردو در باغات استان آغاز شده است، اظهار کرد: ۱۱ هزار هکتار از باغات کردستان به درخت گردو اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح سرشاخه کاری به منظور افزایش بازدهی و عملکرد این محصول در استان از چند سال گذشته به اجرا درآمده است و هر سال انجام می‌شود، گفت: امسال ۵۰۰ هکتار سرشاخه کاری انجام شده است.

حاجی میرزایی اضافه کرد: یکی از اقدامات شاخص سازمان جهاد کشاورزی اصلاح و تبدیل باغات موجود و سنتی به مکانیزه و در اصطلاح درجه یک است

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: درسرشاخه کاری تاج درختان قدیمی حذف و بر روی بازوی اصلی درختان عملیات پیوند انجام می‌شود و بعد از طی سه سال درخت گردو سرشاخه کاری شده به باردهی و عملکرد مناسب یعنی به طور متوسط ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند.