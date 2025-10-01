نصب تابلوهای پرچمی شهدا در معابر پایتخت
آیین رونمایی از «تابلوهای پرچمی و دیوارکوب سردر کوچهها» همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس امروز چهارشنبه ۹ مهرماه در میدان شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، در این مراسم گفت: یکی از محورها و اولویتهای مهم در حوزه فرهنگی و معنوی مدیریت شهری، توجه به شهدا و معرفی آنها در قالب تابلوهای شهری است. نامگذاری کوچهها و معابر پایتخت با نام مبارک شهدا موضوعی است که در کمیسیون فرهنگی شورای شهر و کمیته نامگذاری بهطور جدی پیگیری میشود و با مشارکت مردم و بررسی میدانی معابر فاقد نام، در حال تکمیل است.
محمدمهدی حسنزاده افزود ، بر اساس آمارگیری دقیق سال گذشته، حدود یکچهارم کوچهها و معابر شهر تهران فاقد نام شهید هستند. همچنین، یکچهارم دیگر اگرچه به نام شهید مزین شدهاند، اما تابلو و تصویر شهید در سردر آنها نصب نشده است. در کنار آن، نزدیک به یکچهارم تابلوهای موجود نیز به دلیل شرایط محیطی آسیب دیده یا دچار خدشه شدهاند و در نهایت تنها یکچهارم از تابلوهای شهدا در وضعیت سالم قرار دارند و همین موضوع ضرورت بازنگری و اجرای طرح جامع تابلوهای شهدا را دوچندان کرد.
وی افزود: این طرح سه بخش اصلی دارد: نخست، طراحی و نصب تابلوهای جدید سردر کوچهها که با همکاری هنرمندان و کارشناسان فرهنگی در سه ماه اخیر نهایی شده است؛ دوم، اجرای تابلوهای علمکی شهدا که بهصورت جانبی روی علمکهای ورودی کوچهها نصب میشوند و با رنگ قرمز در کنار تابلوهای آبی معابر جلوهای تازه به سیمای شهری میبخشند؛ و سوم، نصب تصاویر شهدا در ورودیهای اصلی شهر تهران. نمونه اولیه این طرح در مقابل حرم مطهر امام خمینی (ره) اجرا و پس از دریافت بازخوردها اصلاح شد و اکنون مرحله نخست آن در اتوبان خلیج فارس از عوارضی تا آزادگان با ۱۵۰ تیر اصلی و تصاویر ۳۰۰ شهید آغاز خواهد شد.
حسنزاده تأکید کرد: شهدایی که تصاویرشان در این مسیرها نصب میشود از اقشار مختلف هستند؛ از روحانیون، دانشجویان و دانشآموزان گرفته تا ارتشیها، سپاهیها، بسیجیان، شهدای امنیت، سلامت، مدافعان حرم و شهدای هستهای که همگی از فرزندان پایتخت به شمار میآیند. وی همچنین از اجرای این طرح در سه مسیر دیگر شامل بخشی از اتوبان تهران-کرج، جاده خاوران و مسیر منتهی به پردیس تا پایان سال خبر داد.
به گفته مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، سه طرح اصلی شامل تابلوهای جدید سردر کوچهها، تابلوهای علمکی شهدا و تصاویر شهدا در ورودیهای شهر تهران، گامهای اساسی سازمان در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند که با همکاری کمیته نامگذاری، مناطق شهرداری و مشارکت مردم اجرا میشوند. این برنامه قرار است تا پایان سال بخش قابل توجهی از پایتخت را پوشش دهد و سیمای شهر را بیش از گذشته مزین به یاد و خاطره شهیدان سازد.