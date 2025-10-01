به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سردار محمدرضا میرحیدری در نشست خبری فرمانده انتظامی استان قم به مناسبت هفته فراجا با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» برگزار شد، با تشریح اقدامات شش‌ماهه پلیس قم گفت: بر اساس آمار‌های رسمی، استان قم در نیمه نخست امسال رتبه اول کشور در کاهش وقوع سرقت را به دست آورده است.

وی افزود: سرقت مغازه‌ها ۲۴ درصد، منازل ۱۷ درصد، خودرو ۴۲ درصد، موتورسیکلت ۴۲ درصد و سرقت به عنف نیز ۴۲ درصد کاهش داشته و جرایم خشن و رفتار‌های شرارت‌آمیز نیز روند نزولی داشته است.

رئیس پلیس استان در ادامه از رشد ۸۶ درصدی کشفیات مواد مخدر خبر داد و گفت: در شش ماه نخست امسال، ۹۵ قاچاقچی و خرده‌فروش شناسایی و دستگیر شدند و ۷۱ طرح پاکسازی مناطق آلوده اجرا شد.

سردار میرحیدری تأکید کرد: برخورد با توزیع مواد مخدر در اطراف مدارس و عطاری‌های متخلف به‌طور جدی در دستور کار پلیس است.

فرمانده انتظامی قم همچنین با اشاره به کاهش تلفات ناشی از تصادفات گفت: در نیمه نخست امسال، ۳۱ نفر کمتر از مدت مشابه سال گذشته در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.

وی تأکید کرد: بیشترین نگرانی همچنان مربوط به حوادث موتورسیکلت‌سواران است و خانواده‌ها باید نسبت به رعایت قوانین و آموزش فرزندانشان توجه ویژه داشته باشند.

سردار میرحیدری در بخش دیگری از سخنان خود به جرایم اقتصادی پرداخت و گفت: در نیمه نخست امسال ۶۸ دستگاه خودروی سنگین، ۲۶۱ خودروی شوتی و ۲۹ موتور سنگین توقیف و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بسته سیگار قاچاق، ۲۰ هزار بسته تنباکو، ۴۰ دستگاه ماینر و ۱۹ انبار کالای احتکار شده کشف و ضبط شده است؛ همچنین ۱۷۵ میلیارد ریال ارز از دلالان جمع‌آوری شده است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اتباع غیرمجاز گفت: با هماهنگی اداره کل کار و مراجع قضایی، افرادی که اتباع غیرمجاز را به کارگیری کنند به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

به گفته وی، اجازه داده نخواهد شد منافع شخصی افراد یا دستگاه‌ها بر منافع ملی و عمومی ترجیح داده شود و در نیمه دوم سال نیز با اراده‌ای قوی‌تر، شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز از کشور با کمک مردم دنبال خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان نقش مردم، رسانه‌ها، دستگاه قضایی و بسیج را در تأمین امنیت استان تعیین‌کننده دانست و افزود: بیش از یک میلیون و ۷۷۴ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ در نیمه نخست سال ثبت شده که ۹۸ درصد رضایتمندی مردمی را به همراه داشته است.