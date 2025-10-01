به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۲ هزار و ۵۰۰ بطری نوشابه انرژی زا ۲۵۰ سی سی به ارزش یک میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط نوشابه‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ یک میلیارد و ۴۴ میلیون ریال از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد ۸۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.