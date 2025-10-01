پخش زنده
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در پیامی دهم مهرماه، روز نخبگان را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در پیام محمدصالح جوکار آمده:
بسم الله الرحمن الرحیم
دهم مهرماه، روز نخبگان، روز تجلیل از قلهنشینانی است که با اندیشه بزرگ، عزم جهادی و نبوغ علمی، مسیر پیشرفت ایران اسلامی را میسازند. نخبگان، سربازان بیپرچم میدانهای دانش و نوآوریاند که بدون هیاهو، اما با اثرگذاری عظیم، نام ایران را در بلندای افتخار جهانی ثبت میکنند.
در شرایطی که دشمنان با جنگ ترکیبی و نبرد شناختی میکوشند امید را از جوانان بگیرند، نخبگان ما با دستاوردهای علمی، فناوری و فرهنگی، پرچم ما میتوانیم را بر فراز عرصههای بینالمللی برافراشتهاند. آنان ثابت کردهاند که آینده این سرزمین نه به دست خاماندیشان، بلکه به دست اندیشمندان جسور و انقلابی ساخته خواهد شد.
حمایت از نخبگان، سرمایهگذاری بر شریانهای اصلی قدرت ملی است. ما وظیفه داریم موانع پیش پای آنان را برداریم، امنیت شغلی و علمیشان را تضمین کنیم و بستر پرواز آنها را آماده سازیم؛ چرا که آینده ایران اسلامی از آسمان اندیشه و ابتکار این فرهیختگان طلوع خواهد کرد.
اینجانب، با افتخار و ایمان، روز نخبگان را به همه جوانان خلاق، دانشمندان پرتلاش، پژوهشگران آیندهساز و استعدادهای درخشان کشور تبریک میگویم و از خداوند متعال میخواهم گامهایشان را در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی استوار بدارد.
محمد صالح جوکار
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۰ مهرماه ۱۴۰۴