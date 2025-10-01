به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف حفاظت از میراث طبیعی و ترویج فرهنگ گردشگری پاک، برنامه پاکسازی نمادین غار تاریخی _ طبیعی سهولان مهاباد (دومین غار بزرگ آبی ایران) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهاباد اظهار کرد: این برنامه با حضور جمعی از دوستداران محیط‌زیست، فعالان گردشگری، کارکنان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد و همچنین اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان انجام گرفت، شرکت‌کنندگان با جمع‌آوری زباله‌ها و پاکسازی محوطه ورودی و اطراف غار، بار دیگر بر اهمیت صیانت از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری تأکید کردند.

واحد جولایی ضمن قدردانی از حضور فعال شهروندان، بر لزوم همکاری همگانی در حفظ محیط‌زیست و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری شهرستان تأکید کرد.

او گفت: غار سهولان به عنوان یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی شمال‌غرب کشور، سالانه میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند گام مهمی در ارتقای فرهنگ گردشگری پایدار و حفاظت از این میراث ارزشمند باشد.