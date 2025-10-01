پخش زنده
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم توکیو با نمایش دو فیلم بلند ایرانی در بخش «آینده آسیا» این رویداد سینمایی همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جشنواره بینالمللی فیلم توکیو فهرست آثار انتخابی خود را اعلام کرد و سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی این رویداد نمایندهای ندارد اما دو فیلم «دور درمیانه شرق» به کارگردانی آرش انیسی و «دخترِ نوح» به کارگردانی امیررضا جلالیان در بخش «آینده آسیا» این جشنواره به نمایش گذاشته خواهند شد.
در خلاصه داستان فیلم «دور در میانه شرق» آمده است: «کارگردانی که ازدواجش به بنبست رسیده، برای اولین فیلمش تست بازیگری برگزار میکند. بازیگری که او برای نقش اصلی انتخاب میکند، با مخالفت پدرش مواجه میشود و این موضوع باعث ایجاد آشفتگی میشود. یک فیلم بلندپروازانه ایرانی که سینما را زیر سوال میبرد.»
همچنین فیلم «دخترِ نوح» با بازی علی مصفا، کتی سالکی و ابراهیم عزیزی هم درباره زن جوانی است که به تنهایی در جزیرهای آرام اردو زده است. پس از تعاملات محدود اما جذاب با دیگران و زمانی که رویا و واقعیت در هم میآمیزند، به تهران بازمیگردد.
سی و هشتمین جشنواره فیلم توکیو (۵ تا ۱۴ آبان ماه) روز ۲۷ اکتبر با نمایش فیلم «صعود برای زندگی» ساخته ساکوموتو جونجی افتتاح خواهد شد و ۵ نوامبر با نمایش فیلم «همنت» ساخته جدید کلوئی ژائو به کار خود پایان میدهد.