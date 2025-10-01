قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ظرفیت‌های استان همدان، بر حمایت و هدایت از استعدادهای برتر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سعید خدایگان در نشست با نخبگان استان همدان گفت: تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ نخبه در بنیاد نخبگان استان به ثبت رسیده‌اند که این آمار نشان از جایگاه برجسته علمی و پژوهشی همدان دارد.

او ابراز امیدواری کرد با مدیریت جدید، مسیر حمایت و هدایت استعداد‌های برتر با قوت بیشتری دنبال شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان نیز با بیان اینکه در استفاده از ظرفیت نخبگان هنوز در ابتدای راه هستیم، گفت: ساز و کار‌های اجرایی و اداری برای بهره‌گیری واقعی از توانمندی‌های نخبگان باید بازبینی و بازطراحی شود.

حمزه امرایی تأکید کرد: شناسایی نخبگان، شبکه‌سازی و معرفی آنها به مجموعه‌های اجرایی استان ضرورتی جدی است و می‌تواند در حوزه‌های مختلفی همچون کشاورزی، محیط زیست، آب، انرژی، گردشگری و مسائل اجتماعی به پیشرفت استان کمک کند.

او افزود: نخبگان نه رقیب بلکه یاریگر دستگاه‌های اجرایی هستند و باید در قالب هیئت‌های اندیشه‌ورز در کنار مدیران قرار گیرند.

امرایی همچنین با اشاره به سیاست‌های استاندار همدان در طراحی راهبرد‌های توسعه و ستاد پیشرفت استان تصریح کرد: میز نخبگان به عنوان بازوی مشورتی می‌تواند در این ساختار جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

در این مراسم همچنین صالحی به عنوان مسئول جدید بنیاد نخبگان استان همدان معرفی و از خدمات اعظمی، مسئول سابق قدردانی شد.