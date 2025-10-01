هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۲۹۷ تومان و حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۱۹۱ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد در معاملات امروز سه شنبه یکم مهر ۱۴۰۴ مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۲۹۷ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۱۹۱ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۸۲۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۲ هزار و ۳۵۶ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۸۶ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۱۲ تومان است.