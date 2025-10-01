شهردار کمالشهر گفت: طبق هم اندیشی و هم افزایی صورت گرفته با شورای ترافیک استان به زودی امتداد مسیر اتوبوس تندرو شهر کرج به کمالشهر منتهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محمد اسدی در گفت و گوی اختصاصی رادیو البرز در برنامه البرز من سلام گفت: توجه به مطالبات و دغدغه‌های شهروندان یکی از رویکرد‌های اصلی برنامه‌های مدیریت شهری است.

شهردار کمالشهر با اشاره به اهمیت راه اندازی خط بی آر تی در این شهر گفت: طبق هم اندیشی و هم افزایی صورت گرفته با شورای ترافیک استان به زودی امتداد مسیر بی آر تی شهر کرج به کمالشهر نیز منتهی می‌شود.

اسدی در برنامه البرز من سلام افزود: یکی از مباحث مطرح در مدیریت شهری کمالشهر لوله گذاری است که در بلوار شهید بهشتی در حال انجام است که ۵۰۰ متر اول این مسیر بتن ریزی شده و از لحاظ عمرانی قابل بهره برداری است.

وی با بیان اهمیت ارائه خدمت رسانی به شهروندان به مجری رادیو البرز اظهار کرد: از میدان کرج تا میدان حصارک اتوبوس‌های بی آر تی راه اندازه شده است و موجب رضایت مردم فراهم شده است.

اسدی در برنامه رادیو البرز عنوان کرد: سال گذشته در رابطه با راه اندازی بی آر تی در کمالشهر هم اندیشی‌هایی صورت گرفته است، که طی آن قرارداد و مطالعاتی انجام شد.