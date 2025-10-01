به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر سلامت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نسبت به کاهش سن مصرف دخانیات در استان هشدار داد.

صالح پارسافر گفت: افزایش مصرف دخانیات و کاهش سن مصرف بویژه بین افراد زیر چهارده سال زنگ خطر سلامت را درکهگیلویه و بویراحمد به صدا در آورده است.

پارسا فر افزود: این افزایش مصرف علاوه بر جوانان نوجوانان بین زنان هم دیده می‌شود که مصرف دخانیات در گذشته بین زنان در استان نیم درصد بود و حالا بیش از پنج درصد افزایش یافته است

وی با اشاره به افزایش مراکز عرضه دخانیات در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد، اضافه کرد: هفتصد و پنجاه صنف عرضه مواد دخانی در استان فعالیت می‌کنند که بیشتر این مراکز عرضه دخانیات بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند.

مدیر سلامت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه سالانه حدود شصت هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات فوت می‌کنند گفت: آمار مصرف دخانیات درکهگیلویه و بویراحمد بین افراد پانزده تا شصت سال حدود بیست درصد جمعیت را درگیر کرده است

پارسا فر یا بیان اینکه فوت افراد مصرف کننده دخانیات بازدارنده نیست ادامه داد: با وجود اینکه آمار مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات افزایش یافته است، اما مصرف دخانیات بالا رفته است.