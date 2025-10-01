پخش زنده
همزمان با روز جهانی سالمند، شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه، جزئیات کامل و شرایط دریافت «کارت بلیت منزلت» را برای شهروندان تهرانی ۶۵ سال و بالاتر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه، اعلام کرد: این کارت با ارائه تخفیف ۹۰ درصدی در هزینه بلیت، با هدف ارج نهادن به مقام سالمندان و تسهیل تردد آنان در پایتخت، صادر میشود.
سالمندان که ۶۵ سال تمام یا بیشتر دارند، میتوانند برای دریافت یا تمدید اعتبار کارت بلیت منزلت اقدام کنند. این اقدام در راستای مسئولیتهای اجتماعی مترو و تکریم این قشر محترم از جامعه صورت میگیرد.