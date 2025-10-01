قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی کشور در یادواره شهدای بابل گفت: مدرسه باید به قرارگاه فرهنگی تبدیل شود و هر کلاس، فرصتی برای تربیت شهروند مقاوم باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره شهدای دانش آموز و معلم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با حضور دانش آموزان و خانواده های معظم شهدا در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

فلاحتکار قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی کشور در این مراسم با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ گفت: متاسفانه در حملات رژیم صهیونیستی ۳۴ دانش آموز و ۵ معلم به شهادت رسیدند.

وی افزود: شهدای آموزش‌وپرورش، میراث‌دار راه شهیدان و مسئول انتقال گفتمان ایثار، هویت و انسجام به نسل نو هستند.

قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی با تأکید بر مسئولیت آموزش‌وپرورش در حفظ و انتقال مفاهیم هویت ایرانی–اسلامی، وحدت ملی، بصیرت اجتماعی و گفتمان مقاومت گفت: هر مدرسه باید به قرارگاه فرهنگی تبدیل شود و هر کلاس، فرصتی برای تربیت شهروندی مؤمن و مقاوم باشد.

وی یادواره شهدای فرهنگی و دانش‌آموزی را صحنه‌ای از هم‌نفس شدن مدرسه، خانواده و جامعه در پاسداشت قهرمانان بی‌ادعا دانست و افزود: پیوند میان تربیت و شهادت، حقیقتی جاری در جان آموزش‌وپرورش است.

در پایان این مراسم، از طرح ملی «هر مدرسه یک خبرنگار» رونمایی شد؛ طرحی که با هدف ارتقای سواد رسانه‌ای، تقویت روحیه پرسشگری و تربیت نسل آگاه و مسئول در مدارس کشور اجرا خواهد شد.