به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ایلات خمسه، ایل لر، ایل قشقایی و ایل کوهمره در این نشست حضور داشتند و مسائل و مشکلات ایل خود را مطرح کردند.

امنیت عبور و مرور در زمان کوچ عشایر، ارتقا کلانتری شهر صدرا به فرماندهی و تخصیص نیرو و تجهیزات به راهور این شهر پرجمعیت از مطالبات معتمدین ایلات و اقوام عشایر فارس در این دیدار بود.

همچنین تعامل سازنده بین عشایر و پلیس با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر یکی دیگر از مسائلی بود که معتمدین ایلات استان فارس در این جلسه مطرح کردند.

درخواست ارتقا پاسگاه‌های دشمن زیاری، جاوید و ماهور میلاتی شهرستان ممسنی به فرماندهی بخش، ارتقای پاسگاه همای شهر به فرماندهی و ایجاد ایست بازرسی در ورودی شهرستان رستم و تخصیص نیرو‌ها به تعدادی از کلانتری‌های شهرستان‌ها، دیگر مواردی بود که در حضور سردار ملکی مطرح شد تا فرماندهی انتظامی فارس در این موارد تمهیداتی اتخاذ کند.

سردار عزیز الله ملکی پس از شنیدن مسائل و مشکلات نمایندگان با معتمدین ایلات از فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها خواست تا در زمان کوچ عشایر در صدرا بیشتر همکاری و همراهی کنند.