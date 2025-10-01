فرماندار یزد:طرح واگذاری زمین در روستاهای حسین آباد، عسکریه، خویدک و فهرج در حال پیگیری است.

واگذاری زمین به جوانان روستایی برای جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آقایی گفت: واگذاری زمین با هدف ایجاد شرایط مناسب برای سکونت و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهر‌ها اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در روستای حسین‌آباد ریسمانی (مدرسی) حدود ۴۰ هکتار زمین پس از طی مراحل قانونی برای واگذاری به جوانان در نظر گرفته شده است. معرفی افراد واجد شرایط از طریق شورای اسلامی روستا صورت می‌گیرد و بنیاد مسکن نیز بر اساس ضوابط قانونی، زمین‌ها را به متقاضیان تحویل خواهد داد.

فرماندار یزد گفت: علاوه بر این طرح در روستای حسین‌آباد، پیگیری‌هایی برای آزادسازی و واگذاری زمین به جوانان در روستا‌های عسکریه، خویدک و فهرج نیز در حال انجام است.

آقایی گفت: هدف از اجرای این برنامه، فراهم‌کردن زمینه ماندگاری جوانان در روستاها، بازگشت افراد مهاجرت‌کرده و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرهاست تا با این اقدام، توسعه روستا‌ها و تقویت جمعیت بومی محقق شود.