شاخص کل بورس بعد از چهار روز متوالی افزایش امروز با کاهش حدود ۶ هزار واحدی معادل ۰.۲۴ صدم درصد به عدد ۲.۷۲۸.۴۷۸ رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۵ هزار و ۱۶۵ واحد برابر با ۰.۶۴ صدم درصد روی عدد ۸۰۳ هزار و ۸۱ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان روز به بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات امروز بیش از ۲۹ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت قرار گرفتند

در مجموع حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

بیشترین ارزش معاملات نیز مربوط به گروه فراورده‌های نفتی و فلزات اساسی بود.