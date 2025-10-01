نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد:
ضرورت تسریع در اجرای مرحله دوم مجتمع ایستگاهی امام خمینی(ره)
آخرین وضع مجتمع ایستگاهی امام خمینی(ره) در نشستی با حضور مسولان شهری بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران در این نشست با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین منابع توسعه مترو و امکان پرداخت بدهیهای مترو بر ضرورت تسریع روند اجرایی و اداری آن تأکید کرد و گفت: باتوجه به ارزشی که این طرح دارد، منطقه و سازمانهای مرتبط در پیشبرد این طرح باید آن را در اولویت امور خود قرار دهند.
پرویز سروری افزود:تأخیر در طرحهای شاخص شهری موجب افزایش هزینهها و کندی در خدمترسانی به شهروندان میشود. مدیریت شهری باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط موانع موجود را برطرف کند، چرا که تحقق این طرح میتواند علاوه بر ساماندهی اراضی اطراف ایستگاه مترو امام خمینی به عنوان پشتوانهای مالی برای توسعه مترو عمل کرده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
صباغ: به روز رسانی پروانه شهرسازی مجتمع ایستگاهی امام خمینی(ره) در دست اقدام است
سیدمهدی صباغ مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو، نیز در ادامه با اشاره به برنامههای شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو در خصوص این طرح گفت: بهروزرسانی پروانه شهرسازی مجتمع ایستگاهی امام خمینی در دستور کار سال جاریست که پس از تعیین تکلیف مالکیت آن توسط منطقه نهایی خواهد شد.
انارکی محمدی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نیز پیشرفت قابل توجه در تعیین تکلیف مالکیت با همکاری منطقه ۱۲ را از دستاوردهای اخیر عنوان کرد و افزود: پس از صدور پروانه شهرسازی، پروژه آماده واگذاری خواهد شد.