۳۰۲ دستگاه تلفن همراه هوشمند قاچاق توسط کارکنان حوزه مسافری گمرک دوغارون حین خروج از کشور کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون تایباد گفت: کارکنان حوزه مسافری گمرک شهید ناصری در بازرسی از بار مسافران عبوری، موفق به کشف ۳۰۲ دستگاه تلفن همراه هوشمند قاچاق حین خروج از کشور شدند.
سیدحسن رحیمی زاده افزود: این تعداد تلفن همراه در بررسی دقیق و اسکن دستگاه آشکارساز کشف شد که به صورت ماهرانه ای در بین قطعات برش خورده شیشه در بار مسافر جاسازی شده بود.
وی ادامه داد: کارشناسان ارزش تلفن های همراه را بیش از ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد کردند.
مدیرکل گمرک شهید ناصری دوغارون گفت: تلفن های همراه کشف شده به همراه مسافر تبعه ایران که قصد خروج غیرقانونی آنها را داشت، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
رحیمی زاده افزود: همچنین بازرسی های تکمیلی نشان داد که تمامی تلفن های همراه جز اموال سرقتی بوده اند.
وی ادامه داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در نقش مرزبانی اقتصادی، به طور قاطعانه در مقابل پدیده قاچاق و به ویژه انتقال غیرمجاز کالا خواهد ایستاد.