به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست هماهنگی ایمنی و امداد شهر دولت آبادگفت: این هزینه‌ها برای تجهیز سازمان آتش‌نشانی به امکانات نوین امداد و نجات، لباس‌های ضدحریق، تجهیزات غواصی و ملزومات کنترل حریق انجام شده است

منصور شیشه فروش افزود: آتش‌نشانان دولت‌آباد در نیمه نخست سال، بیش از ۲۵۰ ماموریت امدادی در دولت‌آباد و مناطق اطراف شهر انجام داده‌اند که منجر به نجات جان ۹۰ نفر از حوادث مختلف شده است.

وی گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ ساختمان آسیب‌پذیر در استان شناسایی شده که تنها ۱۰۰ مورد ایمن‌سازی شده است و آتش‌نشانی باید با همکاری سایر نهاد‌ها به ساختمان‌ها مراجعه کرده، نواقص ایمنی را شناسایی و به مالکان اخطار دهند.