به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امین دهقان سرپرست، مربی و نخستین اصفهانی فاتح قله اورست و همچنین نگارنده دو کتاب در این مورد، پس از صعود گفت: با تمرینات آماده سازی، آموزش، اردو‌ها و رعایت نکات ایمنی، فنی و محیط زیستی، به کشور نپال اعزام شده و همزمان با اوضاع جنگی و همچنین تجربه شرایط دشوار جوی، به صورت زمینی به محل شروع ترکینگ بیس کمپ اورست رهسپار شدیم.

وی افزود: اعضای تیم بیست و هفتم و بیست و هشتم، بیس کمپ اورست و قله کالاپاتار به ارتفاع ۵۵۵۰ متر را صعود کردند.

وی در ادامه گفت: برنامه‌های برون مرزی دیگری هم از جمله ترکینگ دور مون بلان فرانسه، قله فوجی در ژاپن، قله آراگاتس، پیمایش بیس کمپ اورست و صعود قله کالاپاتار و قله مراپیک اجرا می‌شود.

این تیم شامل کوهنوردانی بانو وآقا از استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، فارس، قم، کرمان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد حضور داشتند.

در این صعود، رکورد سنی آقای فرشید رجایی با ۷۵ سال سن به بیس کمپ اورست هم ثبت شد.