بهره مندی۲هزار سالمند البرزی از خدمات توانبخشی
در حال حاضر بیش از ۲ هزار سالمند در ۱۸ مرکز تحت نظارت بهزیستی البرز از خدمات توانبخشی، آموزشی، مراقبتی و حمایتی بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
وجیهه محمدی فلاح با اشاره به اینکه روز ۹ مهرماه بهعنوان «روز جهانی سالمندان» نامگذاری شده است، اظهار داشت: امسال از ۸ تا ۱۴ مهرماه، هفته ملی سالمندان با شعار حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محلهمحور برگزار میشود و پویش مردمی رز مهربانی راهاندازی شده است. در این پویش، مردم میتوانند با اهدای یک شاخه گل به پدربزرگها و مادربزرگها در منازل، پارکها، مساجد و سراهای سالمندان، لحظاتی از شادی و لبخند را به این عزیزان هدیه کنند.
وی با بیان اینکه استان البرز حدود ۳۰۰ هزار سالمند دارد و نرخ رشد سالمندی در این استان بالاتر از متوسط کشوری است، افزود: اکنون ۱۸ مرکز تحت نظارت بهزیستی به سالمندان خدماترسانی میکنند که شامل ۱۲ مرکز شبانهروزی با ظرفیت پذیرش یکهزار و ۲۱۰ نفر، سه مرکز خدمات در منزل با پوشش ۲۲۰ نفر، یک مرکز روزانه آموزشی با ۱۰۰ نفر و دو سوئیت و هتل سالمندی با حدود ۲۰۰ نفر است.
محمدی گفت: در این مراکز، خدماتی همچون توانبخشی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، توانپزشکی، خدمات روانشناسی، مددکاری اجتماعی، مراقبتهای پرستاری و پزشکی و نیز طرحهای توانمندسازی با هدف افزایش کیفیت زندگی سالمندان ارائه میشود.
محمدی فلاح با اشاره به نگهداری ۲۷۵ سالمند مجهولالهویه در مراکز بهزیستی با دستور مقام قضایی، گفت: تمام هزینههای این گروه از سالمندان توسط بهزیستی البرز به مراکز پرداخت میشود.