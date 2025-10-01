پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه تربیت مدرس بر آمادگی قطعی این دانشگاه برای همکاریهای بلندمدت با مجموعههای فولادی کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود ابراهیمی در نشست مشترک مسئولان دانشگاه تربیت مدرس با مدیران تحقیق و توسعه شرکتهای فولادی ابراز امیدواری کرد دانشگاه تربیت مدرس بتواند همافزایی مؤثری با صنعت فولاد، بهعنوان یکی از صنایع راهبردی کشور، ایجاد کند.
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه تربیت مدرس بهعنوان یک دانشگاه جامع تحصیلات تکمیلی، پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را از مزیتهای مهم آن دانست و افزود: دانشجویان تحصیلات تکمیلی بهدلیل فعالیت گسترده در حوزه پژوهش، ظرفیت مناسبی برای اجرای پروژههای مشترک با صنایع مختلف کشور دارند. به گفته او، دانشگاه تربیت مدرس میزبان حدود ۱۰ هزار دانشجو و نزدیک به ۲۰۰ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری است.
معاون دانشگاه تربیت مدرس همچنین با بیان اینکه حدود ۸۰۰ عضو هیأت علمی در ۱۷ دانشکده و ۱۷۹ گروه آموزشی دانشگاه فعالیت میکنند، تأکید کرد: چهرههای برجسته علمی و فرهنگی بسیاری در میان این اساتید حضور دارند و همهساله تعدادی از آنان در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار میگیرند.
مسعود اسماعیلی، دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان فولاد ایران هم ضمن معرفی هیأت مدیره و ساختار انجمن، برگزاری این نشست را اقدامی مثبت برای شناخت متقابل ظرفیتهای دانشگاه و صنعت فولاد دانست و ابراز امیدواری کرد تعامل میان دانشگاه تربیت مدرس و صنعت فولاد در حوزه فناوری گسترش یابد.
وی با اشاره به عضویت ۳۰۰ شرکت فولادی در سطوح بزرگ، متوسط و کوچک در این انجمن، به بیان نیازهای صنعت فولاد در زمینههای انرژی (برق و گاز)، مواد اولیه و قطعات، آب و محیطزیست، اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال، هوشمندسازی و نوآوری در محصول پرداخت.
مهدی سجودی مشاور رئیس پارک و علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، هم در سخنرانی خود با موضوع «توسعه و ارتقای بهرهبرداری از فناوریهای هوش مصنوعی در زنجیره آهن و فولاد»، توانمندیهای دانشگاه در این حوزه را گسترده توصیف کرد و نمونههایی همچون همکاری سهجانبه دانشگاه تربیت مدرس، پارک علم و فناوری مدرس و فولاد خوزستان را مورد اشاره قرار داد.
وی تأکید کرد: در تمامی زمینهها اگر به فناوریهای هوش مصنوعی مجهز نباشیم، ناچار به پرداخت هزینههای سنگین خواهیم بود.
محسن دیندار، معاون برنامهریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با طرح موضوع «نوآوری باز» به تبیین فرصتهای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور پرداخت.
وی ضمن توضیح مفاهیم «نظام نوآوری بسته» و «نظام نوآوری باز» اظهار داشت: تنوع نوآوری و نیازهای نوآورانه ایجاب میکند که نظام نوآوری باز بهعنوان یک راهبرد ملی در دستور کار قرار گیرد.
دیندار با معرفی چهار سکوی اصلی نوآوری باز شامل شناسایی و تعریف نیاز، حقوق مالکیت فکری، مراکز راهبری تحقیق و توسعه و واسطهها (تسهیلگران و کارگزاران) به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، بهویژه مواد ۱۱ و ۱۳ آن در اجرای پروژههای تحقیق و توسعه اشاره کرد.