مردم ایزدخواست با اهدای ۵۵ واحد خون به بیماران نیازمند جلوه‌ای از همدلی و ایثار را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم اهدای خون در حسینیه مسجد امام حسن شهر ایزدخواست برگزار شد.

مردم شهرستان ایزدخواست در این مراسم، با مشارکت فعال خود، ۵۵ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

مسئولان انتقال خون شهرستان آباده ضمن قدردانی از این حرکت ارزشمند، اعلام کردند که این میزان خون می‌تواند جان ده‌ها بیمار را نجات دهد و در تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی نقش مؤثری ایفا کند.