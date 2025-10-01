به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در پی اعلام خبر مرگ مشکوک یک خانم ۶۰ ساله در شهرستان اردکان ماموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی قضایی در محل حاضر شدند و به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: با اعلام نظریه پزشکی قانونی مبنی بر قتل بر اثر خفگی؛ کارآگاهان پلیس با بررسی گسترده ابعاد این ماجرا به فرزند این خانم مشکوک شدند و او را دستگیر کردند.

رئیس پلیس استان یزد تصریح کرد: متهم ۳۹ ساله در بازجویی کارآگاهان پلیس اردکان به قتل مادر خود به علت اختلافات خانوادگی اعتراف کرد و تحویل مقامات قضایی شد.